شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 1 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 1 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تعادل الفريق الأبيض مع أول أغسطس الأنجولى إلى جانب تحديد بعد غد الإثنين موعدا نهائيًا لإعلان موقف الفريق من السوبر الإفريقى.

الزمالك يتعادل مع أول أغسطس بختام مجموعات الأبطال

تعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى سلبياً فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم، السبت، باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، وتأهل الزمالك باحتلال المركز الثانى برصيد 9 نقاط إلى جانب متصدر المجموعة، مازيمبى الكونغولى، لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى، بينما ودع الفريق الأنجولى بجانب زيسكو الزامبى منافسات البطولة بعد تذيل تلك المجموعة.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أن المنافسة في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا كان أمراً صعب، معربا عن سعادته بالتأهل لدور ربع النهائي بالبطولة الأفريقية فى المجموعة التى ضمت إلى جانب الزمالك كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو الزامبى.

وقال كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة أول أغسطس الأنجولى، التى انتهت بالتعادل السلبى، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات باللقاء الذى أقيم بأنجولا، بإنه يعيش الأجواء الإفريقية منذ 10 سنوات ويعلم قوة فرق المجموعة، مشددا على أن جميع الفرق لديها قدرة على الفوز داخل ملعبها وتابع:"فخور بأداء اللاعبين رغم التعادل وسعيد بمستوى لاعب مثل زيزو الذي شارك في وسط الملعب وقدم آداء رائع وهو ما يثبت أن اللاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز".

وفد الزمالك يعود إلى القاهرة بعد اجتماع السوبر الأفريقى

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يعود وفد الزمالك المكون من هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى، من المغرب إلى القاهرة، مساء اليوم بعد مقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى حضور هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى.

يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، مؤتمراً صحفياً فى الحادية عشرة ظهر الاثنين المقبل، بمقر النادى، ويتحدث رئيس قلعة ميت عقبة خلال المؤتمر عن العديد من القضايا المهمة ومن بينها موقف الفريق من مباراة السوبر الأفريقى. وقال مرتضى منصور عن السوبر الإفريقى ، إنه طالب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بمطالبة قطر بتعهد رسمى، يضمن حماية بعثة النادى الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك بعد إيفاده الثنائى هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى المجلس لمقابلة رئيس الكاف فى المغرب، على خلفية تواجد مسئولى الكاف فى المغرب نظراً لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات هناك، إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع الجارى، لذا حرص مرتضى منصور على إيفاد وفد من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة بأسباب رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى.

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