شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تأهل الأهلي المصري رغم التعادل أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 اقتنص فريق الأهلي المصري بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال على حساب مضيفه الهلال السوداني بعد التعادل بنتيجة (1-1) في ملعب (الجوهرة الزرقاء) بمدينة أم درمان السودانية في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر إلى 11 نقطة محتلاً المركز الثاني وودع الهلال بقيادة مدربه الفاتح النقر محتلاً المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد مباراة تخطت 100 دقيقة. سجل للأهلي صانع الألعاب الموهوب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 49 وتعادل الهلال بهدف عبد الرزاق عمر في الدقيقة 90+5 بعد مباراة اتسمت بالتوتر والضغوط الجماهيرية وتوقفت لمدة 8 دقائق في الشوط الثاني لاعتراض الجماهير على قرارات للحكم المغربي رضوان جيد.

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