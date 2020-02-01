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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. اقتحام ملعب مباراة الأهلي والهلال ونزول قوات الأمن لتأمين الحكم والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السوداني، في المباراة المقامة حالياً، علي ملعب الجوهرة الزرقاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
واقتحم مشجع سوداني، مباراة الأهلي والهلال السوداني المقامة حاليا بأم درمان، في المباراة التي تقام حاليا بينهما ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.
نجح الفريق الأحمر في إحراز هدف التقدم بالدقيقة 48 من عمر اللقاء عن طريق محمد مجدي قفشة.
وبدأت جماهير الهلال السوداني في قذف لاعبو المارد الأحمر بالحجارة ليقوم الحكم بإيقاف اللقاء حتي يقوم رجال الأمن بالسيطرة علي الموقف.
فيما حاول أحد الجماهير النزول إلي أرض الملعب لمهاجمة لاعبو المارد الاحمر.
ودخل لاعبو الشرطة لتأمين لاعبو المارد الأحمر في دائرة وسط الملعب.
ويتواجد المارد الأحمر في صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط ويحتاج إلي نقطة وحيدة لضمان التأهل إلي دور الثمانية بالبطولة الإفريقية.
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