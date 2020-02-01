يورجن كلوب يشيد بأداء فابينيو أمام ساوثهامبتون

السبت 1 فبراير 2020

حقق نادي ليفربول فوز ساحق أمام ضيفه ساوثهامبتون برباعية نظيفة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.



ويقول يورجن كلوب إن استخدامه لفابينو في الشوط الثاني ضد ساوثهامبتون كان الجانب “الأكثر أهمية” في فوز فريقه. بدأ فابينو أول مباراة له منذ نوفمبر بعد عودته من إصابة في الكاحل في الآونة الأخيرة.

وقال كلوب لبي بي سي سبورت بعد المباراة: “الاستعداد للتحسن في المباراة والتعلم من أحداثها هو ما يتعين علينا القيام به للفوز”. وأضاف: “ساوثهامبتون كن فريقاً صعباً، لكن سجلنا الأهداف ونسحتق الفوز”.

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وتابع: “لقد كانت لديهم الكثير من الفرص واضطررنا إلى التغيير في الشوط الثاني”. وواصل: “حتى عندما كانت النتيجة 4-0 لم يتوقف نادي ساوثهامبتون عن الهجوم، لدي الكثير من الاحترام لذلك”.

ثم شرح كلوب تغييره عندما تحدث إلى الصحافة.

وقال “كان علينا تغيير شيئين أو ثلاثة في الشوط الأول والأهم من ذلك كان علينا تغيير مركز فابينيو. ثم بدأنا في التقدم”.

وأردف: “الشوط الأول ظهرنا بشكل جيد، لكنه كان شوط فريق ساوثهامبتون”. وأتم: “أنا منذ فترة طويلة في كرة القدم ولم أشهد أي تحول من هذا القبيل من بدايتهم السيئة في الموسم إلى مهم عليه الآن. تشكيلهم يسبب لك مشاكل مستمرة ودفاعهم جيد جدًا”.