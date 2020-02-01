شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يستسلم للتعادل مع وولفرهامبتون والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 استسلم مانشستر يونايتد للتعادل مع ضيفه وولفرهامبتون واندررز بهدف لكل فريق مساء اليوم السبت في مباراة جمعتهما في ملعب أولد ترافورد.

و جاء اللقاء لحساب مباريات الأسبوع الخامس و العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. Advertisements و حاول كلا الفريقين الوصول لشباك الآخر طوال أحداث اللقاء لكن كل المحاولات باءت بالفشل لينتهي اللقاء كما بدأ. و تقاسم اليونايتد بذلك النقاط الثلاث مع الولفز حيث رفع رصيده للنقطة 35 في المركز السادس في جدول الترتيب. أما ضيوف أولد ترافورد فوصل رصيدهم للنقطة 35 أيضا في المرتبة السابعة بالجدول و لكن اليونايتد يسبقه بفارق الأهداف.

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