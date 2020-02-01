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شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس كارتيرون: أعجبني أداء اللاعبين رغم التعادل أمام أول أغسطس والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
تعادل نادي الزمالك سلبياً مع مضيفه أول أغسطس الأنجولي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وقال باتريس كارتيرون: “أعجبني أداء اللاعبين رغم التعادل، وراضي عن مستوي كاسونجو ومحمد عنتر”. وأضاف: “لقد قمت بتحميس اللاعبين بين الشوطين، لمحاولة التغلب على حرارة الجو، وظهرنا بشكل جيد”. وتابع: “جنش ليس لائق بشكل كامل للمشاركة، سيشارك مع الفريق في الوقت المناسب”.
وأتم: “أعلم أن المنافسات الأفريقية صعبة لقد عشت هنا 10 سنوات، لدي الخبرة الكافية، وسعيد بالتأهل في مجموعة صعبة”.
الزمالك تأهل كثاني المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، خلفاً لمازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 14 نقطة.
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