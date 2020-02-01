شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي: ريتشارليسون لن ينضم لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح كارلو أنشيلوتى، مدرب إيفرتون، حقيقة ما تردد عن إمكانية انتقال لاعبه ريتشارليسون إلى برشلونة.

وكانت شبكة «سكاى سبورتس» قد ذكرت، فى وقت سابق، أن إيفرتون رفض عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من البارسا، لضم النجم البرازيلى، فى إطار فترة الانتقالات الشتوية.

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وأوضحت الشبكة أن برشلونة يرى أن اللاعب الذى وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا، لمدة 5 سنوات مع إيفرتون، يصلح لخلافة لويس سواريز، مهاجم البلوجرانا، الذى سيغيب حتى نهاية الموسم الجارى للإصابة.

لكن المدرب الإيطالى قال إن ريتشارليسون مستمر مع الفريق، نافيا الشائعات التى أحاطت به.

وجاء حسم أنشيلوتى هذا الأمر بشكل قاطع قبل ساعات فقط من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية مساء.