شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسعى لمصالحة جماهيره أمام فيورنتينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم اعتلاء الصدارة فى الدورى الإيطالى، لم يقدم يوفنتوس حامل اللقب أفضل مستوياته فى البطولة حتى الآن خلال الموسم الأول له بقيادة المدرب ماوريسيو سارى.

وعندما يستضيف يوفنتوس نظيره فيورنتينا، الأحد، سيكون هدف الفريق هو استعادة التوازن بعد الصدمة التى تعرض لها بالخسارة أمام نابولى فى المرحلة الماضية، والتى كانت الهزيمة الثانية له فقط فى المسابقة هذا الموسم.

وفشل إنتر ميلان ولاتسيو فى الاستفادة بالشكل الأمثل من هذه الهزيمة لدى يوفنتوس، حيث سقطا فى فخ التعادل بنتيجة واحدة 1-1 مع كاليارى وروما على الترتيب. ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة حاليا برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط أمام إنتر ميلان، و5 نقاط أمام لاتسيو، الذى تتبقى له مباراة مؤجلة. وتسببت الهزيمة أمام نابولى فى حالة من القلق والضيق لدى جماهير يوفنتوس، التى تنتظر الكثير من خط هجوم الفريق بقيادة باولو ديبالا وجونزالو هيجواين والبرتغالى كريستيانو رونالدو. وأصيبت جماهير يوفنتوس بخيبة أمل شديدة من خط دفاع الفريق لاهتزاز شباك الفريق 21 مرة فى 21 مباراة، حيث لا يزال اليوفى هذا الموسم بعيدا عن مستواه المميز فى المواسم الثمانية الماضية التى حقق فيها لقب الدورى المحلى. وسجل رونالدو، هدف حفظ ماء الوجه أمام نابولى فى وقت متأخر من المباراة، لتكون المباراة الثامنة على التوالى بالمسابقة التى يهز فيها شباك المنافسين، علما بأنه سجل فى هذه المباريات الثمانية 12 هدفا.

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ويدخل النجم البرتغالى اللقاء بمعنويات عالية بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب فى شهر يناير الماضى، فى بطولة الدورى الإيطالى.

وأعلن موقع رابطة الدورى الإيطالى عن تتويج كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإيطالى، حيث سيتم منح نجم يوفنتوس هذه الجائزة خلال مباراة فيورنتينا.

وحصل اللاعب الملقب بـ«صاروخ ماديرا» على هذه الجائزة بفضل تسجيله سبعة أهداف وصنع هدفا لزملائه خلال أربع مباريات خاضها فى الدورى الإيطالى، بجانب تسجيله هدفاً فى مباراة ربع نهائى كأس إيطاليا أمام روما.

فى المقابل، سيخوض فيورنتينا هذه المباراة بثقة هائلة بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم فى آخر 4 مباريات بالمسابقة تحت قيادة مدربه جوسيبى ياشينى.

وكافح إنتر بشدة ليحقق الفوز على فيورنتينا 2-1 الأربعاء، فى دور الثمانية لكأس إيطاليا.