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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الأهلي إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد التعادل الإيجابي مع مُضيفه الهلال السوداني، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء بأم دورمان بالسودان.
وتقدم الأهلي في الدقيقة عن طريق لاعب الوسط محمد مجدي «أفشة» في الدقيقة 48 من زمن المباراة.
وتوقفت المباراة من الدقيقة 74 إلى الدقيقة 84 بعد دخول أفراد من الجماهير إلى أرضية ملعب المباراة احتجاجًا على قرارات الحكم، وتدخل الأمن واستمرت المباراة.
وفي الدقيقة 95، تمكن فريق الهلال من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب عبدالرازق عمر.
وفاز النجم الساحلي على بلاتينيوم بنتيجة 2-0 في مباراة أخرى أقيمت بنفس توقيت مباراة الأهلي والهلال.
وبتلك النتائج، تأهل النجم الساحلي كأول مجموعة برصيد 12 نقطة، وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
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