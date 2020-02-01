شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف سر غضب الحارس عماد السيد في الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل نادى الاتحاد السكندرى الستار على صفقاته الشتوية، التى انتهت فى ساعة متأخرة مع مساء الجمعة، بعد التعاقد مع محمد الصباحى، لاعب الوسط المهاجم لنادى أسوان، بعد صراع مع أكثر من ناد على ضمه، وذلك فى مقابل 4 ملايين جنيه، ويعد اللاعب إضافة قوية للفريق، وتمت الاستعانة به بناء على طلب من طلعت يوسف، المدير الفنى، الذى شاهده أكثر من مرة.

وكان نادى الاتحاد قد استغل فترة الانتقالات الشتوية فى التعاقد مع العديد من الصفقات، حيث ضم أنيس السالتو، المهاجم الدولى الليبى، وعمرو الميدانى، المدافع السورى، لاعب بيراميدز والكويت الكويتى السابق، بالإضافة إلى ضم عبده سمانة، مهاجم فريق مياه الدقهلية، فى الوقت الذى سمحت فيه إدارة النادى للمهاجم محمد ناجى جدو، بالانتقال لنادى طنطا على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور بعد موافقة المسؤولين بنادى طنطا على الشروط المالية.

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من ناحية أخرى، يسعى الجهاز الفنى لتطبيق اللوائح على الخارجين عن النص من اللاعبين عقب لقاء الفريق أمام سموحة.

ووفقاً لمصدر مطلع بالنادى، فإن الفترة المقبلة ستشهد فرض عقوبات قد تصل إلى حد الاستبعاد والخصومات المالية المشددة إذا استدعى الأمر للحفاظ على الانضباط داخل الفريق، وكان عماد السيد، حارس مرمى فريق الاتحاد، قد غاب عن تدريبات فريقه عقب لقاء سموحة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الحارس غاب نظرا لشعوره بالغضب من انتقادات جمهور النادى المتتالية له بعد سلسلة من الأخطاء أمام الإسماعيلى، وبيراميدز، وسموحة، والمطالبة بتغييره أمام الإنتاج والدفع بالحارس محمود الزنفلى.