شكرا لقرائتكم خبر عن «دجلة» يقرر تمديد عقد اليوناني «فاسيليوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى وادى دجلة لتجديد عقد اليونانى بوزاس فاسيليوس، لاعب خط وسط الفريق فى الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التى يقدمها اللاعب مع الفريق خلال مباريات الدورى، خصوصا أنه أصبح محط أنظار العديد من الفرق.

وسيتم عقد جلسة مع اللاعب اليونانى، فى الأيام المقبلة، من أجل الاتفاق معه على تجديد عقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، كما تلاقت رغبة مسؤولى دجلة فى تجديد فاسيليوس، مع اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى للفريق، الذى أوصى ببقائه،

وذلك بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب مع النادى فى المباريات التى شارك بها فى الموسم الجارى. وكان بوزاس بعيدا عن التشكيل الأساسى للفريق الدجلاوى، فى بداية الموسم بسبب تراجع مستواه الفنى، قبل أن يقرر المدرب اليونانى الاعتماد عليه بشكل أساسى مؤخرا، وشارك هذا الموسم فى 6 مباريات مع الفريق.