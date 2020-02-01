شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الإسماعيلي بعد قيد «كادو» محليًا وعربيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح، داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، بعد نجاح الجهاز الإدارى، في قيد الوافد الجديد الأوغندى باتريك كادو، بقائمة الفريق المحلية والعربية خلال اللحظات الأخيرة، حتى يستفيد الدراويش من اللاعب في نصف نهائى البطولة العربية، التي يسعى الفريق ومجلس الإدارة للفوز بها، حتى يرضى بها الجماهير المتعطشة لبطولة، كما أن المقابل المادى الذي سيحصل عليه النادى من تحقيق اللقب، سيحدث انتعاشة في القلعة الصفراء.

وانضم المهاجم الأوغندى الدولى لصفوف الفريق قادما من نهضة بركان المغربى قبل انتهاء المريكاتو الشتوى بساعات قليلة، وتحدث إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة مع مسؤولى الاتحادين المصرى والعربى، من أجل السماح بقيده ضمن صفوف الفريق استعدادا للمشاركة بالمنافسات المقبلة.