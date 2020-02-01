شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتدخل لإنهاء أزمة فايلر وصالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، عقب عودة بعثة الفريق من السودان، لإنهاء الخلافات بين المدير الفنى وصالح جمعة، لاعب الفريق الذي رفض الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتمسك اللاعب بالحصول على الاستغناء الخاص به، بعدما طلب المدير الفنى رحيله بسبب عدم التزامه في التدريبات، فضلًا عن التصريحات التي تبادلها الثنائى، خلال الأسابيع الماضية.

وأكد صالح أنه تعرض للظلم من فايلر بسبب استبعاده بشكل مستمر من المباريات الرسمية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق، ورد عليه فايلر خلال أحد المؤتمرات الصحفية قائلًا بأنه يتمنى التوفيق للاعب في ناد آخر بعيدًا عن الأهلى، لافتًا إلى أن اللاعب لن يكون له دور مع الفريق، ولكن بعدما استقر مطاف اللاعب بالتواجد داخل القلعة الحمراء، واتفق محود الخطيب وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على عقد جلسة مع اللاعب والمدير الفنى من أجل إقناعه بمحاولة منحه فرصة أخيرة حتى نهاية الموسم الجارى.

من جهة أخرى، تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم للقاهرة، صباح الأحد، بعد خوض مباراة الهلال السودانى، ورصدت «المصرى اليوم» الساعات الأخيرة لبعثة الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى، حيث بدأ البرنامج بتناول اللاعبين وجبة الإفطار في الصباح، وتم تناول وجبة الغداء في الساعة الثانية إلا الربع ظهر السبت.

كما عقد السويسرى رينيه فايلر محاضرة فنية أخيرة في السابعة مساءً قبل التحرك إلى ملعب المباراة في السابعة والربع مساء، ووصلت حافلة الأهلى في حراسة مشددة إلى استاد الجوهرة في السابعة والنصف قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة.

فيما أكد حسام عيسى، السفير المصرى في السودان، أن هناك ترتيبات عديدة على أعلى مستوى تم اتخاذها خلال الأيام الماضية، وتحديدًا فور وصول بعثة الأهلى إلى السودان، الخميس الماضى.

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وقال السفير المصرى في السودان: «الأمور سارت على أفضل ما يكون من كافة الجوانب، والساعات الماضية شهدت تنسيقا كبيرا، وتعاونا مثمرا من جانب وزارات الدفاع والداخلية والشباب في السودان واتحاد الكرة ومسؤولى نادى الهلال لتوفير كافة سبل الأمان والراحة لبعثة الأهلى وجماهيره التي حضرت المباراة.

وأشار إلى أن التنسيق الأمنى والإدارى الخاص بالمباراة بدأ قبل وصول بعثة الفريق للخرطوم واستمر حتى عودة البعثة إلى لقاهرة.

وشدد سفير مصر في السودان على ثقته الكبيرة في قوة العلاقات التي تربط جماهير الناديين، وما تتمتع به جماهير نادى الهلال من روح رياضية ووعى شديد.

من جهة أخرى، أثار قيد مصطفى شوبير، حارس فريق الشباب، في القائمة الإفريقية للفريق، جدلًا بين عدد من أعضاء النادى، وكثرت التساؤلات حول جدوى قيد حارس رابع في القائمة الإفريقية، في الوقت الذي كان الفريق في حاجة ماسة لقيد لاعب وسط مثل اللاعب عربى بدر الذي تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول منذ فترة طويلة.

وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر داخل الجهاز الفنى أن فايلر رفض قيد أي لاعب بعد محمود كهربا، وأليو بادجى، وعند سؤاله عن اللاعب الذي سيقيد في المقعد الأخير طلب تركه خاليًا، أو وضعه تحت تصرف مسؤولى النادى، ثم بعد ذلك تم قيد مصطفى شوبير.

فيما يخضع رمضان صبحى، لاعب الفريق لاختبار طبى أخير، في أول مران للفريق عقب العودة من السودان، للتأكد من جاهزيته وتعافيه من الإصابة التي أبعدته عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، حيث كان مقررا للاعب أن يشارك في مباراة الهلال السبت، ولكن الجهاز الفنى فضل عدم المجازفة بالدفع به.