شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يربك الحسابات بتصفيات آسيا للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف منظمو تصفيات كرة القدم للسيدات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو أن المواعيد ستتغير بعد نقل المباريات إلى سيدنى بدلًا من الصين، عقب تفشى فيروس كورونا وفرض الحجر الصحى على منتخب الصين.

وقرر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم نقل مباريات التصفيات التى تضم الصين وأستراليا وتايوان وتايلاند من ووهان إلى سيدنى. وتسبب الفيروس فى وفاة أكثر من 200 شخص فى الصين وإصابة نحو 6 آلاف بعد تفشى المرض فى نهاية العام الماضى فى ووهان بإقليم هوبى. وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضى حالة طوارئ عالمية وسط تفش سريع للفيروس. ووُضع المنتخب الصينى، الذى وصل إلى أستراليا يوم 29 يناير، تحت الحجر الصحى فى برزبين، وسيستمر حتى الخامس من فبراير. وقال الاتحاد الصينى إن تحاليل جميع اللاعبات جاءت سلبية. وكان من المقرر أن تلعب الصين أول مباراة ضد تايلاند فى الثالث من فبراير المقبل، لكن المنظمين قالوا اليوم الجمعة إن المباراة ستتأجل حتى السادس من الشهر ذاته.

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وقال الاتحاد الأسترالى، فى بيان رسمى، إن مباراة الصين ضد أستراليا ستقام يوم 12 فبراير المقبل، وفقًا للمواعيد الجديدة.

وأضاف جيمس جونسون، الرئيس التنفيذى للاتحاد الأسترالى: «كما هو الحال دائمًا فحص أى شخص من اللاعبين والمسؤولين إلى الجماهير والعاملين مازال الأولوية القصوى». وتابع: «المواعيد الجديدة ستسمح لنا بإقامة المباريات مع الاحتفاظ بتلك الأولوية والآن نتطلع لاستقبال كل الفرق واستضافة بطولة ناجحة».

واضطرت رياضات أخرى من بينها منافسات تأهيلية إلى الأولمبياد فى الملاكمة وكرة السلة إلى التأجيل أو الانتقال إلى دول أخرى بدلًا من الصين بسبب فيروس كورونا.