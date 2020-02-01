شكرا لقرائتكم خبر عن في الدقيقة 74.. جماهير الهلال تقتحم ملعب مباراة فريقهم أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نزل عدد من جماهير نادي الهلال السوداني إلى أرضية معلب مباراة فريقهم أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم محمد مجدي أفشة للأهلي في الدقيقة 48 من عمر المباراة، فيما بدأ عدد من جماهير الهلال في النزول إلى أرضية الملعب في الدقيقة 74، واضطر الحكم المغربي رضوان جيد إلى وقف المباراة لمدة 9 دقائق.

وقبل بداية المباراة، كانت مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان كاملة العدد.