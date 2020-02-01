شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون: خيبة الشياطين الحمر مستمرة في 2020 (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد فريق وولفرهامبتون في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ25 من البريميرليج.

وأهدر الشياطين الحمر مجددًا فرصة تقليص الفارق مع تشيلسي، صاحب المركز الرابع، إلى أربع نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة القادمة، واكتفى الفريق بإضافة نقطة وحيدة لرصيده، ليظل الفارق 6 نقاط كاملة بين الفريقين، مع تراجع اليونايتد في جدول الترتيب للمركز السادس وخسارتهم للمركز الخامس لصالح شيفيلد يونايتد الذي أصبح الآن أقرب من تشيلسي بفارق 5 نقاط، مع نهاية هذه الجولة.

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وفشل مانشستر يونايتد في التسجيل بـ3 مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2016، مع فشل الفريق في التسجيل في مباراتين متتاليتين على ملعبه بالدوري منذ مارس 2014.

ولم يحصد مانشستر يونايتد سوى نقطة وحيدة من بين آخر 3 جولات في الدوري، ويعد فريق الشياطين الحمر هو ثاني أقل فرق البريميرليج جمعًا للنقاط خلال عام 2020 (4)، بعد كريستال بالاس وبرايتون (3 نقاط لكل فريق).

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد حاليًا هو 35 نقطة بعد مرور 25 جولة من البريميرليج هذا الموسم، وهو الرصيد الأسوأ للنادي عند هذه المرحلة من الموسم منذ رصيد الفريق بعد 25 جولة في موسم 1989/1990 (28 نقطة).

وعلى الرغم من النتيجة المخيبة إلا أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا احتفل بمباراته رقم 300 في البريميرليج، وتمكن خلالها من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 105 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عدد شباك نظيفة لم يحقق أي حارس آخر رقمًا أكبر منه منذ أول مباراة للحارس الإسباني في المسابقة بأغسطس 2011 (هوجو لوريس حارس توتنهام هو أقرب الحراس لهذا الرقم بعدد 87 مباراة بشباك نظيفة).