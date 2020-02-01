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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اقتحام مشجعي الهلال ملعب الجوهرة وتوقف المباراة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
اقتحم عدد من مشجع الهلال السوداني ملعب "الجوهرة" في الدقيقة 74، من مباراة الأهلي والهلال، بسبب تأخر فريقه بهدف دون رد أمام الأهلي، واعتراضا على قرارات التحكيم في المباراة المصيرية بين الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وعلى الفور نزل كردون أمني كبير ليحيط بحكم المباراة ولاعبي الأهلي لتتوقف المباراة أكثر من 10 دقائق قبل أن تستأنف مرة أخرى.
وكان المارد الأحمر، قد نجح في الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية، على ملعب السلام، بهدف دون مقابل عن طريق جونيور أجايي.
ويحتل الأهلي قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يتقاسم الهلال السوداني المركز الثاني مع النجم الساحلي برصيد 9 نقاط.
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