شكرا لقرائتكم 50 ألف دولار ومباراتين بدون جماهير عقوبة الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن نادي الهلال السوداني سيتعرض لعقوبات مغلظة عقب اقتحام جماهيره ملعب الجوهرة الزرقاء الذى استضاف مباراة الأهلي والتى انتهت بالتعادل 1-1 في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري ابطال افريقيا. وقال المصدر أن لجنة المسابقات ستعاقب الهلال بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف دولار وخوض المباراتين المقبلتين بدون جماهير في أي بطولة أفريقية يتأهل إليها سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

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