موعد مباراة الأهلي القادمة

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جدة - عمرو شويل يواجه النادي الأهلى فريق بيراميداز في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري

موعد مباراة الاهلي القادمة

ويبحث الأهلى عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل المحافظة على انطلاقته المثالية خلال الموسم الحالي، حيث تصدر جدول المسابقة برصيد 36 نقطة.

وتعد هذه هي الانطلاقة الافضل للمارد الأحمر في مسابقة الدوري خلال المواسم الأخيرة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الـ12 بالبطولة ولم يتعرض لأي خسارة.

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موعد مباراة الاهلي القادمة

بينما بيراميدز فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 26 نقطة.

ولعب الفريق 15 مباراة بالدوري حتى الآن، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر في 3.

موعد مباراة الاهلى القادمة

وينتظر الجمهور المصري بشدة هذه المباراة، خاصة أنها تكون قوية ومثيرة بشكل كبير للغاية، حيث إن الفريقان يمتلكان العديد من النجوم المميزين للغاية.

ونجح بيراميدز في التفوق على الأهلي خلال المباريات الأخيرة، لذلك يبحث الفريق الأحمر عن تحقيق انتصار ينتظره الجمهور بقوة.