الهلال ضد الأهلي.. حتى فرحة الهدف حسين الشحات لا يستطيع الجري

وكشفت صور المباراة وفرحة الهدف تحديداً عدم قدرة حسين الشحات على الجري مثل باقي اللاعبين وهو ما عكس أداء اللاعب وحالة الغضب التي انتابت الجماهير من تراجع مستواه وضعفه في تقديم أية مستويات في المباراة الماضية.

أظهرت الفرحة العارمة التي انتابت لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عدم قدرة حسين الشحات على الجري للاحتفال بهدف المارد الأحمر الأول الذي سجله اللاعب محمد مجدي قفشة.

ويضم تشكيل الاهلي كل من ، محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن.

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الهلال ضد الأهلي

الهلال ضد الأهلي

كان فايلر قد اختار لهذه المباراة قائمة تضم 21 لاعبا ، وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن"، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.وحرصت أعداد من جماهير الاهلي على التواجد بمقر إقامة الفريق بالسودان قبل التحرك إلى ملعب المباراة لتشجيع اللاعبين الشد من آزرهم قبل التوجه لأرض ملعب مباراة الهلال وألتف الجمهور الأهلاوي المتواجد في السودان حول مقر اقامة الفريق وظل يهتف للاعبين ويُطالبهم بالفوز على الهلال واستمرار رحلة الفوز بلقب دوري بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

الهلال ضد الأهلي

وحرص محمود الخطيب على تحفيز اللاعبين قبل ساعات من مباراة الهلال، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، وتحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل فيه للتأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.