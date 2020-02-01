شكرا لقرائتكم عبد الحليم على: نبارك لجمهور الأهلى تعادل بطعم الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ عبد الحليم على نجم الزمالك الأسبق جماهير الأهلى واللاعبين بعد التعادل مع الهلال السودانى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد عبد الحليم على خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك إن تعادل الأهلى أمام لهلال بطعم الفوز خاصة أن اللقاء كان صعبا وكذلك الأجواء.

صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.