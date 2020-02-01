شكرا لقرائتكم التعاون يختار الكويت ملعباً محايداً أمام بيرسبوليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي التعاون عن ملعبه المحايد في مواجهة بيرسبوليس الإيراني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا والتي ستقام في السابع من إبريل القادم، على أن يلعب اللقاء في الكويت.
واختار التعاون الكويت أرض له أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020، وجاء ذلك بناء علي طلب النادي بالتنسيق بين الاتحاديين السعودي والكويتي وسيكون اللقاء علي ملعب نادي الكويت الكويتي.
وكان الاتحاد الآسيوي قد جدد قراره بمنع الفرق الإيرانية من اللعب على ملاعبها نظرًا للظروف الأمنية الصعبة في البلاد وتحذير عدة سفارات مواطنيها بعدم التوجه لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يختار الكويت ملعباً محايداً أمام بيرسبوليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.