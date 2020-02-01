شكرا لقرائتكم الفيحاء ينتزع فوزاً ثميناً أمام الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع الفيحاء 3 نقاطٍ ثمينة عقب فوزه الصعب على غريمه التقليدي الفيصلي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في ختام المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة مع أفضلية للفيصلي في الشوط الأول والذي شن هجوماً مبكراً وكان قريباً من افتتاح التسجيل مبكراً حينما سدد لاعبه الهولندي يوسف جبلي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

ورد الفيحاء سريعاً حينما سنحت فرصة خطيرة للاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي اخترق دفاع الفيصلي وسدد كرةً قوية أصابت القائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 36 تمكن الهولندي يوسف جبلي لاعب الفيصلي من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله خاليم هايلند ليتلاعب بدفاع الفيحاء ويسدد الكرة في شباك الحارس الأردني عامر شفيع.

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وانتظر الفيحاء 3 دقائق حتى تمكن التشيلي كارلوس فيلانويفا من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من مواطنه روني فيرنانديز ليواجه المرمى ويراوغ الحارس مصطفى ملائكة ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تواصلت اثارة المباراة بعدما تبادل الفريقان الهجمات مع أفضلية للفيحاء الذي شكّل خطورةً كبيرة على مرمى الفيصلي.

وانتظر الفيحاء حتى الدقيقة 90+1 حينما تمكن لاعبه عبدالكريم القحطاني من تسجيل هدف الفوز بعدما حول عرضية زميله روني فيرنانديز بقدمه في شباك الفيصلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 21 نقطة ليتقدم الى المركز العاشر، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 24 نقطة ليبقى في المركز الثامن.