شكرا لقرائتكم أندية إنجلترا تنفق 230 مليون جنيه إسترليني على الانتقالات في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مجموعة الأعمال الرياضية في مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية والمحاسبة في تقرير إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت 230 مليون جنيه إسترليني على صفقات الانتقالات التي أبرمتها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المنصرم وهو ثاني أعلى معدل للإنفاق خلال انتقالات منتصف الموسم.

وبهذا يبلغ إجمالي الإنفاق على صفقات الانتقال في موسم 2019-2020 بما في ذلك صفقات ما قبل انطلاق الموسم 1.6 مليار جنيه إسترليني وهو ثاني أعلى إنفاق بعد إنفاق الأندية 1.9 مليار جنيه إسترليني في موسم 2017-2018.

لكن 25 في المئة من هذا المبلغ أنفق خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات يوم الجمعة بينما سيطرت صفقات إعارة قصيرة المدة على المشهد.

ولم تنشط أول أربعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات في اليوم الأخير في حين تعاقد مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب شنغهاي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة.

Advertisements

ويبدو أن أندية الدوري الانجليزي الممتاز قررت تقليص نشاطها في سوق الانتقالات الشتوية بعد إنفاقها مبلغا قياسيا في 2018 بلغ 430 مليون جنيه إسترليني.

وعن هذه الأرقام قال تيم بريدج رئيس مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت "الأندية تركز على تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل وهي لذلك أقل رغبة في المبالغة في الانفاق على صفقات قصيرة المدة في ظل وجود ميزانية محددة سلفا للتعاقدات. هذا دليل إضافي على وجود استراتيجيات بارزة في مجال الانتقالات في السنوات الأخيرة مثل اللجوء إلى عقود إعارة تتضمن في الكثير من الأحيان إمكانية الشراء بعد ذلك إلى جانب التركيز على تطوير المواهب الشابة في أكاديميات الأندية."

وفي فتر الانتقالات الشتوية المنتهية أنفقت أكبر ستة أندية انجليزية وهي ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي 52 في المئة من إجمالي المبلغ الذي انفقته أندية البطولة طوال يناير كانون الثاني المنصرم.

وزاد إنفاق أكبر خمس بطولات للدوري في أوروبا في الشهر الماضي عما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت ديلويت إن أندية الدوري الإيطالي انفقت خلال الشهر الماضي 180 مليون جنيه إسترليني بينما أنفقت أندية الدوري الألماني 165مليون جنيه إسترليني وأنفقت فرق الدوري الإسباني 110 ملايين جنيه إسترليني بينما أنفقت أندية الدوري الفرنسي 100 مليون جنيه إسترليني.