"توقف المباراة".. جمهور الهلال يقتحم مباراة الأهلي وإلقاء الطوب وزجاجات المياه.. ولاعبو الأهلي في حماية قوات الأمن السوداني بملعب الجوهرة

اقتحم مشجعو الهلال السوداني ملعب الجوهرة بالخرطوم، التي تقام عليه مباراة الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وألقى جمهور الهلال الطوب وزجاجات المياه على أرض ملعب المباراة، كما اقتحم الجمهور المباراة ما دفع الحكم لإيقاف اللعب. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

شهدت مباراة الهلال والأهلي، نزول قوات من الجيش والشرطة إلى الملعب لحماية لاعبي الأهلي وحكم المباراة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتوقفت المباراة، حيث حطمت الجماهير مدرجات ملعب "الجوهرة" اعتراضًا على حكم المباراة.

وقام مسؤولو الهلال، بتهديد الحكم المغربي رضوان جيد، اعتراضا على بعض قراراته.

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واقتحم مشجع سوداني ملعب "الجوهرة" في الدقيقة 74، من مباراة الأهلي والهلال، بسبب تأخر فريقه بهدف دون رد أمام الأهلي، في المباراة المصيرية بين الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكان المارد الأحمر، قد نجح في الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية، على ملعب السلام، بهدف دون مقابل عن طريق جونيور أجايي.

ويحتل الأهلي قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يتقاسم الهلال السوداني المركز الثاني مع النجم الساحلي برصيد 9 نقاط.

نشبت مشادات عنيفة بين حارس الهلال السوداني، والحكم المغربي رضوان جيد، بين شوطي مباراة الأهلي والهلال، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومع نهاية الشوط الأول، قام حكم المباراة بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لحارس الهلال، بعدم الاعتراض مرة أخرى على قرارات التحكيم، خاصة وأن الحارس توجه للحكم واعترض عليه بقوة.

وكان الأهلي، قد نجح في الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية، على ملعب السلام، بهدف دون مقابل عن طريق جونيور أجايي.