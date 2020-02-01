بعد فوز ليفربول.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي في الصدارة وصلاح يقترب

واصل المهاجم الدولي الإنجليزي جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي، تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب هدافي النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" حتى الآن.

واحتل "فاردي" الصدارة، وفي جعبته 17 هدفًا حتى الآن، فيما جاء المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، وصيفا وفي رصيده 16 هدفا.

وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح، في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع كل من داني إنجز، لاعب ساوثهامبتون، ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، والمهاجم الدولي الجابوني ولاعب أرسنال، بيير إيميريك أوباميانج. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، لتحقيق فوز ثمين على ضيفه ساوثهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت منذ قليل، في الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز رباعية الريدز كل من: أليكس أوكسليد تشامبرلين، في الدقيقة 47، جوردان هندرسون، في الدقيقة 60، ومحمد صلاح في الدقيقتين 72، و90.

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وافتتح تشامبرلين، أول أهداف الريدز، من تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 60، سجل هيندرسون، ثاني أهداف ليفربول من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة فيرمينو، الساحرة.

وفي الدقيقة 72، انفرد محمد صلاح، بحارس مرمى ساوثهامبتون، ووضع الكرة من فوق رأسه ببراعة محرزًا ثالث أهداف فريقه.

وفي الدقيقة 90، سجل صلاح أجمل أهداف اللقاء بعدما وضع الكرة من فوق مدافعي ساوثهامبتون وحارس مرمى الخصم ببراعة.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيد إلى 73 نقطة، في صدارة البريميرليج، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون، عند 31 نقطة، في المركز الحادي عشر.