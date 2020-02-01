الأهلي يهدر نقطتين أمام العدالة والشباب يواصل نتائجه المميزة

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أهدر الأهلي فرصة تضييق الخناق على النصر الثاني بتعادله مع العدالة الرابع عشر 1-1، السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن المرحلة 16 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الاهلي رصيده الى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق اربع نقاط عن النصر الذي تعادل مع ضمك الخميس في افتتاح المرحلة.

تقدم العدالة بواسطة الغابوني ميدوين بيتيغي متابعا ركلة جزاء سددها (29) وأدرك الأهلي التعادل عن طريق سلمان المؤشر (38).

وشدد السويسري كريستيان غروس مدرب الاهلي على صعوبة المواجهة، خصوصا في ظل هدافه السوري عمر السومة، فيما تحسّر المؤشر في تصريحات تلفزيونية على عدد الفرص الضائعة للاهلي. في المقابل، اعتبر ناصيف البياوي مدرب العدالة ان النتيجة غير عادلة لفريقه.

وواصل الشباب نتائجه المميزة بعدما حول تأخره أمام الفتح بهدف إلى فوز 2-1، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وأنهى الفتح الشوط الأول متقدماً بهدف المغربي مروان سعدان (35 من ركلة جزاء)، لكن الشباب احتاج لأول خمس دقائق في الشوط الثاني ليقلب الطاولة بهدفي السنغالي ماكيتي ديوب (48) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (50).

ورفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة وتقدم للمركز السابع، بينما بقي الفتح على رصيده السابق 10 نقاط وتراجع للمركز قبل الأخير.

حصل الفتح على ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، نفذها المغربي مروان سعدان ولعب الكرة قوية الى يمين فاروق بن مصطفى (35).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، اندفع الشباب للهجوم ونجح في تعديل النتيجة عندما تلقى ماكيتي ديوب كرة خارج منطقة الجزاء صوبها قوية الى يسار ماكسيم كوفال (48). وبعد دقيقة واحدة ومن هفوة دفاعية أضاف الشباب الهدف الثاني عندما استقبل غوانكا كرة عرضية هيأها لنفسه ولعبها الى يسار كوفال (50).

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وحقق الفيحاء أول فوز على جاره الفيصلي في الدوري، عندما تغلب عليه 2-1 في مباراة دربي سدير على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكان الفيصلي البادئ بالتسجيل عن طريق الهولندي يوسف الجبلي (36)، قبل أن يسجل الفيحاء هدفين بواسطة التشيلي كارلوس فيلانويفا (39) وعبدالكريم القحطاني (90+2).

ورفع الفيحاء رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بينما بقي الفيصلي على رصيده السابق 24 نقطة في المركز الثامن.

أهداف مباراة العدالة والأهلي:

أهداف مباراة الشباب والفتح:

أهداف مباراة الفيحاء والفيصلي: