حمدان بن محمد يتوج بسباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة

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توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الفائزين في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل "ملتقى الفرسان"، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وأقيم سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية بمشاركة نخبة من فرسان دول العالم .

وشارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تتويج الفارس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل ممتطيا صهوة الفرس "عطوفة دى لاب" لإسطبلات اف 3، مسجلاً زمناً وقدره 4.35.13 ساعات.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين دولة الامارات والمملكة العربية السعودية مهنئا القيادة السعودية على كل ما حققته المملكة حتى اليوم من إنجازات في إطار "رؤية 2030" مع التركيز على قطاعات حيوية عدة تشكل محاور مهمة للتنمية المستدامة بما في ذلك القطاع الرياضي، بحسب مكتب دبي الإعلامي.

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واحتل المركز الثاني الفارس سيف احمد المزروعي على صهوة الجواد "رازورباك ميكانو" لإسطبلات ام ار ام مسجلاً زمناً وقدره 4.35.13 ساعات، فيما احتل المركز الثالث الفارس سعيد احمد جابر الحربي على صهوة الجواد "الهمبرة لطيف" لإسطبلات اف 3، مسجلاً زمنا قدره 4.3514 ساعات.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد تابع مشاركة فرسان الإمارات بقيادة الفارس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي، في البطولة التي تعد واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقام للعام الثاني على التوالي بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية ولمسافة 120 كم وتحت شعار "ملتقى الفرسان".

وشارك في البطولة أكثر من 200 فارس يمثلون 17 دولة، وهي الامارات والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والكويت والأردن ومصر وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والصين وباكستان والبرتغال وسلوفاكيا والسودان وتونس والأوروغواي.

وأقيم السباق ضمن الفعاليات المقامة في «شتاء طنطورة» بمحافظة العلا، والذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية الذي يعود إلى آلاف السنين في شمال غربي المملكة باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.