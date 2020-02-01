شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة "العبور" بين الاهلى والهلال في السودان بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلى والهلال السوداني باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن، فيما خرج على معلول من التشكيل الأساسى.

وكان فايلر قد اختار لهذه المباراة قائمة تضم 21 لاعبا ، وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن"، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.

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فيما يضم تشكيل الهلال ،كلاً من: جمال سالم، السموأل ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن

ويحتاج الاهلى للتعادل من أجل التأهل لدور الثمانية أو الفوز من أجل التأهل كأول المجموعة، وتحدث فايلر مع لاعبيه عن أهمية مباراة الليلة من أجل العبور لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن درع الجزيرة منذ عام 2013 وشدد لهم على ضرورة التركيز في المباراة وعدم الألتفات لأية أمور أخرى تتعلق بالجمهور أو طاقم التحكيم حتى لا يتم تشتيت تركيزهم في اللقاء الهام ، وطالب المدرب السويسري لاعبيه بإستغلال الفرص التى تُتاح لهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل .