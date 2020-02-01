شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..امتلاء ملعب الهلال فى مباراته مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمتلأت مدرجات ملعب الهلال فى مباراته أمام الأهلي التى انطلقت فى الساعة التاسعة مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويحتاج الاهلي للتعادل أو الفوز من أجل التأهل لدور الثمانية في البطولة ، واحتشدت الجماهير في جميع مدرجات الملعب في وقت مبكر قبل انطلاق المباراة وتواجد ما يقرب من 65 ألف مُشجع في ملعب المباراة حرصوا على دعم لاعبي الهلال قبل إنطلاق المباراة وسط إنتشار واضح من القوات الخاصة السودانية التى حرصت على تأمين الجماهير والمدرجات التى تضم جمهور الهلال أو المدرج الخاص الذى يضم جمهور الاهلي.

شاركت القوات الخاصة السودانية في عملية تأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال تحركها من فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة الزرقاء، قبل مواجهة الهلال في دوري أبطال إفريقيا، وتواجدت أعداد مكثفة من القوات الخاصة إلى جانب قوات الجيش والشرطة، لتأمين خط سير البعثة، وفقًا للترتيبات التي سبقت اللقاء.

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ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال ، كلاً من : محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن ، ويجلس على دكة البدلاء كلاً من، شريف إكرامي وعلي معلول وأليو بادجي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود متولي وحسام عاشورعلى دكة البدلاء فيما خرج من قائمة الـ21 لاعباً التى سافرت للسودان كلاً من أحمد فتحي وعلى لطفي وجيرالدو وجاء خروج أحمد فتحي للأًصابة في الكاحل.

قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بمعاينة ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يستضيف مواجهة الأهلي والهلال السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وأصبحت مدرجات ملعب الهلال كاملة العدد قبل فترة طويلة من انطلاق المباراة واحتشدت الجماهير في جميع مدرجات الملعب في وقت مبكر قبل انطلاق المباراة وتواجد ما يقرب من 65 ألف مُشجع في ملعب المباراة حرصوا على دعم لاعبي الهلال قبل إنطلاق المباراة.