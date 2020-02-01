شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ضد الهلال.. تعادل سلبي بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من مباراة الاهلى والهلال السوداني المقامة حالياً باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي التعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن،

فيما يضم تشكيل الهلال ،كلاً من: جمال سالم، السموأل ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن

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ويحتاج الاهلى للتعادل من أجل التأهل لدور الثمانية أو الفوز من أجل التأهل كأول المجموعة، وتحدث فايلر مع لاعبيه عن أهمية مباراة الليلة من أجل العبور لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن درع الجزيرة منذ عام 2013 .

بداية مُثيرة للمباراة وتعرض مروان محسن للضرب من جانب صامويل الغيني لاعب الهلال ليشهر الحكم المغربي رضوان جيد البطاقة الصفراء له في الدقيقة الثالثة، وتعرض مروان للعرقلة مرة ثانية ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة ويشهر الحكم بطاقة صفراء لأيمن أشرف للخشونة مع حارس الهلال.

تبادل الفريقين اللعب وسط الملعب وإنعدمت لخطورة على مرمى الفريقين وسط حماس جماهير الهلال التى أحتشدت في مدرجات الجوهرة الزقاء لتشجيع لاعبي الفريق ، وأن كان الحرص الشديد هو شعار بطلا مصر والسودان.