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فيديو.. افشه يسجل الهدف الأول للأهلى بشباك الهلال السودانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى الأهلى بالهدف الأول بشباك الهلال السودانى عن طريق محمد مجدى افشه فى الدقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وذلك ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. ويضم تشكيل الاهلي ،محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن.

وضم تشكيل الهلال كلاً من.. جمال سالم، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن.

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يذكر أن الأهلى يعتلى صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة واحدة.

وكان الأهلي خاض 13 مباراة مع أندية السودان قبل مواجهة الهلال اليوم، فاز الأهلي فى 7 مباريات وخسر 3 و تعادل فى مثلهم ، و أحرز الأهلي 17 هدف و تلقي 10 أهداف.

وألتف عدد من الجمهور الأهلاوي المتواجد في السودان حول مقر اقامة الفريق وظل يهتف للاعبين ويُطالبهم بالفوز على الهلال واستمرار رحلة الفوز بلقب دوري بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

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جماهير الاهلي تتنظر من الجيل الحالي أن يحقق الفوز على الهلال على أرضه ووسط جماهيره خاصة وأن نتائج الفريق خارج الديار مازالت متواضعة للغاية فلم يحقق الاهلي أي فوز في دور المجموعات خارج ملعبه حيث خسر من النجم الساحلي بتونس في الجولة الأولى وتعادل مع بلاتينيوم بزيمبابوي بهدف لمثله في الجولة الخامسة رغم أن الفريق الزيمبابوي خسر جميع مباراياته في دور المجموعات التي أقيمت على أرضه.


 

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