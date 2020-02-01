شكرا لقرائتكم خبر عن " الصباحى" يظهر بالقميص رقم 15 فى الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
من المنتظر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق غدا بالقاهرة استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى وانضم اللاعب إلى الاتحاد مقابل 4 ملايين جنيه.
نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء صفقة أنتقال صانع ألعاب نادى أسون محمد الصباحى لصالح زعيم الثغر ، وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق ، و عقب مفاوضات مكثفة مع رئيس نادى أسوان اللواء أحمد سليمان و الأتفاق على القيمة المالية لأنتقال اللاعب ، و أشاد رئيس زعيم الثغر بالاحترافية و التعاون من جانب رئيس نادى أسوان الشقيق ، و قد أنهى اللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة و الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين إجراءات قيد اللاعب بالاتحاد المصرى لكرة القدم منذ قليل عقب أتمام جميع الإجراءات مع وكيل اللاعب بلال نظير و وكيل النادى تامر النحاس ، تمهيداً لمشاركة " الصباحى " في المباريات القادمة لزعيم الثغر .
و سعت الأندية المصرية و الخارجية ضم " الصباحى " صانع الألعاب المتميز بعد تألقه اللافت مع ناديه و تقديمه عُروض طيبة و أكثر من رائعة مع نادي أسوان هذا الموسم ، أستطاع أن يكون محل أهتمام العديد من الأندية لأتمام التعاقد معه .
و أثنى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكرة على أمكانات " الصباحى " و قدراته الفنية و البدنية ، و أشاد بنجاح إدارة النادى إنهاء إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .
و وقع " الصباحى " 25 عام على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذى يمتد لـ " خمس " مواسم فى إضافة حقيقية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى .
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