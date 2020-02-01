شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى أولى جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كما شهدت نفس الجولة فوز كلا من ،الزمالك على الطيران بنتيجة 27 /25، بينما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 28 /23 .

فيما تقام الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كلا من ، الجزيرة مع الأهلى و المعادى مع سموحة و الطيران مع الشمس و سبورتنج مع الزمالك .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم السبت بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع سموحة و الجزيرة مع الطيران و الزمالك مع المعادى و الشمس مع سبورتنج .

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.