حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مدرج واحد متبقي .. نفاد تذاكر الأهلي أمام الزمالك فى السوبر المصري بالإمارات مدرج واحد متبقي .. نفاد تذاكر الأهلي أمام الزمالك فى السوبر المصري بالإمارات الزمالك يتعادل مع أول أغسطس بختام مجموعات الأبطال فى مباراة تحصيل حاصل وفد الزمالك يعود إلى القاهرة بعد اجتماع السوبر الأفريقى الزمالك يعلن موقفه النهائى من السوبر الأفريقى الاثنين المقبل لجنة المسابقات تعلن انطلاق مباريات دور 16 بكأس مصر 15 فبراير Advertisements مندوب من الفيفا يحضر تدريبات الـvar غدا فى الدوري المصري "الكاحل" وراء خروج أحمد فتحي من قائمة الأهلي أمام الهلال بالسودان رسمياً ..إيمانويل أمونيكى مديراً فنياً لمصر المقاصة لنهاية الموسم تشاتشيتش يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة نواذيبو في الكونفدرالية

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