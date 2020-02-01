شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الهلال.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى الشوط الأول من مباراة الاهلى والهلال السوداني المقامة حالياً باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي، وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن،

فيما يضم تشكيل الهلال ،كلاً من: جمال سالم، صامويل ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن

ويحتاج الاهلى للتعادل من أجل التأهل لدور الثمانية أو الفوز من أجل التأهل كأول المجموعة، وتحدث فايلر مع لاعبيه عن أهمية مباراة الليلة من أجل العبور لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن درع الجزيرة منذ عام 2013 .

بداية مُثيرة للمباراة وتعرض مروان محسن للضرب من جانب صامويل الغيني لاعب الهلال ليشهر الحكم المغربي رضوان جيد البطاقة الصفراء له في الدقيقة الثالثة، وتعرض مروان للعرقلة مرة ثانية ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة ويشهر الحكم بطاقة صفراء لأيمن أشرف للخشونة مع حارس الهلال.

تبادل الفريقين اللعب وسط الملعب وإنعدمت لخطورة على مرمى الفريقين وسط حماس جماهير الهلال التى أحتشدت في مدرجات الجوهرة الزقاء لتشجيع لاعبي الفريق ، وأن كان الحرص الشديد هو شعار بطلا مصر والسودان.

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بمرور الوقت ينشط أداء لاعبي الفريقين خاصة صاحب الارض الذى ضغط بقوة عن طريق أطهر الطاهر وعماد محسن ووليد الشعلة.

على فترات ينشط أداء الاهلي وفي الدقيقة 23 مرر قفشة تمريرة رائعة لمروان محسن ويتسلم الأخير ويهرب من دفاع الهلال لكنه يُسددها أعلي القائم بشكل سيئ، ونال المالي آليو ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع لاعبي الهلال.

حاول الاهلي شن هجمة من ناحية الشمال النشطة عن طريق ايمن اشرف لكن صامويل مرغني عرقل لاعب الاهلي وتعرض الأخير للإصابة وتوقف اللعب قليلاً لأصابه أيمن اشرف قبل أن يتم استكمال المباراة ويشارك اللاعب ونال نصر الدين الشعيل بطاقة صفراء للخشونة ضد أيمن اشرف.

مع أقتراب نهاية الشوط الأول حاول الفريقين الضغط والتسجيل وكان صاحب الأرض هو الأخطر ونال سليم محمد لاعب الهلال بطاقة صفراء للخشونة مع آليو ديانج ويستمر اللعب وسط الملعب قبل أن ينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.