بالفيديو.. أحداث مؤسفة توقف مباراة الهلال والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

قامت جماهير الهلال السوداني بإلقاء زجاجات المياه ومقاعد مدرجات ستاد الجوهرة الزرقاء على أرض ملعب مباراة الفريق أمام الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واعترضت الجماهير على احتساب ضربة مرمى لصالح الأهلي في كرة ظنوها ضربة ركنية للهلال، ليوقف الحكم المباراة في الدقيقة 74 من أحداثها، قبل استئناف اللعب في الدقيقة الـ84.

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وقام عدد من جماهير الفريق السوداني بمحاولة اقتحام الملعب بعد إلقاء الزجاجات الفارغة، في محاولة غير ناجحة من أجل الاعتداء على حكم المباراة.

وتولى الأمن الحاضر بكثافة في ملعب المباراة التعامل السلمي مع الأفراد التي حاولت اقتحام الملعب.

وبعد استمرار الاعتراضات وتكسير مقاعد المدرجات قامت قوات الأمن بحماية الحكم والفريقين في دائرة منتصف الملعب.