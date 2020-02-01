بالفيديو.. الأهلي يسجل هدفا تاريخيا في شباك الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
استطاع محمد مجدي "أفشة" لاعب فريق الأهلي، أن يسجل هدف فريقه الأول في شباك الهلال السوداني في اللقاء الذي يقام على ملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
أفشة سجل هدف الأهلي في الدقيقة 48 من زمن أحداث الشوط الثاني بعد كرة طولية رائعة من عمرو السولية تصل لحسين الشحات الذي استلم الكرة من داخل منطقة الجزاء ليمررها لأفشة المتواجد أمام المرمى ليحولها في الشباك السودانية.
وأصبح هذا الهدف هو الأول لصالح الأهلي بعد ثلاث مباريات أمام الهلال في أم درمان حيث لم يسبق للفريق الأحمر أن سجل هدفًا على ملعب الهلال خلال مشاركاته الأفريقية.
ويتصدر الأهلي قبل مباراة الهلال ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، في المقابل يتقاسم الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني المركز الثاني والثالث برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الترتيب برصيد نقطة.
وفي حال فوز الأهلي في مباراة الليلة سيكون الفريق الأحمر ضمن الصعود والصدارة رسميًا دون النظر لنتيجة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم والتي تقام حاليًا على الملعب الأوليمبي برادس.
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