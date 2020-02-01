محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حرص لاعبو الأهلي على احياء الذكرى الثامنة لحادثة بورسعيد، خلال مواجهتهم أمام الهلال السوداني، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ودخل فريق الأهلي مرتديا الشارات السوداء خلال دخولهم لملعب الهلال الذي يحتضن المواجهة المرتقبة لحسم التأهل للدور ربع النهائي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحل خلالها ذكرى حادثة بورسعيد ويكون فريق الكرة متواجد خارج مصر. ويلعب الأهلي مواجهة الليلة، وهو في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، وخلفه كل من النجم الساحلي والهلال برصيد 9 نقاط.

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة خارج مصر.. لاعبو الأهلي يحيون ذكرى حادثة بورسعيد في ملعب الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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