محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: طالب وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاعبي الفريق الأحمر بتذكر أحداث بورسعيد والذي يتزامن ذكراه الثامنة من إقامة مواجهة الفريق أمام الهلال السوداني. ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الهلال السواني في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أفريقيا. Advertisements وقال جمعة خلال تواجده في قناة " bein sports":" المفروض ان يضع لاعبي الأهلي في أذهانهم أن اليوم يتزامن مع حادثة بورسعيد". وأضاف:" اتمنى ان يهدي اللاعبين المباراة للجمهور في الذكرى الثامنة لحادثة بورسعيد". ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وخلفه النجم الساحلي والهلال السوداني ولك منهما 9 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة: أتمنى من لاعبي الأهلي تذكر حادثة بورسعيد خلال مواجهة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.