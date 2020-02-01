مباشر.. الهلال 0 - 1 الأهلي.. أفشة يسجل التقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الأهلي والهلال، بنيتجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أيطال أفريقيا.

وجاء هدف الأول للأهلي الدقيقة 48 عن طريق اللاعب محمد مجدي أفشة، قبل أن يتعادل الهلال عن طريق عبد الرزاق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع

وبتلك النتيجة، وصل الأهلي إلى النقطة الحادية عشر وحسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال لصالحه.

وعلى الجانب الأخر، خرج فريق الهلال السوداني من البطولة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ووصول النجم إلى المركز الأول برصيد 12 نقطة عقب فوزه على بلاتينيوم.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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ملخص المباراة

وبعد مرور 5 دقائق، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب أيمن أشرف بعد تدخله ضد حارس مرمى الهلال السوداني.

ووصل فريق الهلال لأول مرة لمناطق خطورة الأهلي في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب أطهر الطاهر والذي حاول ارسال عرضية من الجانب الأيمن لكن جونيور أجايي تصدى لها وابعدها ركلة ركنية.

وتحصل نصر الدين عمر على بطاقة صفراء مع حلول الدقيقة 30، بعدما تدخل بعنف ضد اللاعب أيمن أشرف، الذي حاول المرور من الجبهة اليسرى وإرسال عرضية.

في الدقيقة 48 تمكن أفشة من تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب حسين الشحات.

وقرر المدرب رينيه فايلر الدفع بوليد سليمان بدلا من اللاعب مجدي أفشة صاحب هدف التقدم للأهلي.

وأهدر محمود كهربا هدفا محققا للأهلي في الدقيقة 88، بعدما انفرد بحارس مرمى الهلال لكنه صوب الكرة بشكل غريب خارج المرمى.

وفي الدقيقة 89 قرر فايلر اخراج المهاجم مروان محسن والدفع باليو بادجي في محاولة لترجمة الهجمات واستغلال الاندفاع الهجومي للهلال.

وسجل الهلال هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب البديل عبد الرزاق عمر.