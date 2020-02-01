تشكيل هجومي للهلال أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن الفاتح النقر المدير الفني لفريق الهلال السوداني، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويستقبل الهلال منافسه الأهلي على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في لقاء يحتاج فيه بطل السودان للفوز من أجل الصعود لدور الثمانية، في المقابل يتطلب على الأهلي التعادل على أقل تقدير لخطف بطاقة التأهل.
تشكيل الهلال شهد ثنائي هجومي من خلال الدفع بوليد الشعلة والعراقي عماد محسن أمام الأهلي.
ومن المقرر أن يلعب الهلال بطريقة مكونة من (4-4-2) على أن يكون التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: جمال سالم.
خط الدفاع: السمؤال ميرغني - عمار الدمازين - عبد اللطيف بوي - أطهر الطاهر.
خط الوسط: محمد مختار - أبو عاقلة عبد اللة - نصر الدين الشغيل - سليم برشاوي.
خط الهجوم: عماد محسن - وليد الشعلة.
الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط في المقابل يأتي الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في المركز الثاني والثالث على الترتيب برصيد تسع نقاط يليله بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة.
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