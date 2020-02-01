ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، لاعب الفريق أحمد فتحي أمام الهلال بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لخوض لقاء الهلال السوداني على ملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن فايلر قرر استبعاد فتحي بسبب الإصابة في الأنكل كان قد تعرض لها في مران الأمس.

Advertisements

ومن المقرر أن يقود الجبهة اليمنى في تشكيل الأهلي محمد هاني أمام بطل السودان (طالع التفاصيل).

الأهلي أمامه طريقان نحو الوصول لدور الثمانية من المسابقة القارية الأولى وهو الحصول على نقطة، أما الطريق الثاني وهو تحقيق الفوز وسيكون وقتها ضمن المارد الأحمر الصعود والصدارة.

في المقابل، ليس أمام الهلال سوى الفوز من أجل الصعود رسميًا للدور المقبل.

الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط في المقابل يأتي الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في المركز الثاني والثالث على الترتيب برصيد تسع نقاط يليله بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة.