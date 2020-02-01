مطاردة ميسي.. صلاح يطرق أبواب التاريخ مع ليفربول بعد هدفيه أمام ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في قيادة فريقه لتحقيق فوز عريض على حساب ساوثهامبتون بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

صلاح قدّم مردودًا رائعًا رفقة "الريدز" في مباراة اليوم بعدما سجل هدفين ليساهم في تربع الليفر على صدارة الدوري بـ73 نقطة ليكون الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي 22 نقطة إلا أن السيتي لديه مباراة خلال هذه الجولة أمام توتنهام هوتسبير.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز الأرقام الذي حققها صلاح بعد هدفيه في شباك ساوثهامبتون:

- الاقتراب من سواريز

واصل محمد صلاح زحفه نحو دخول المربع الذهبي لقائمة هدافي الليفر في الدوري الإنجليزي حيث أصبح رصيده من الأهداف 68 هدف منذ انضمامه من روما الإيطالي في صيف 2017.

صلاح أصبح قريبًا من لويس سواريز لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي حيث يحتل الترتيب الرابع برصيد 69 هدف سجلهم في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر قائمة الهدافين روبي فاولر برصيد 128 هدف يليه ستيفين جيرارد 120 هدف ثم مايكل أوين برصيد 118 هدف.

- مناطحة ميسي

محمد صلاح منذ انتقاله من روما في صيف 2017 استطاع أن يسجل 44 هدفًا على ملعب ليفربول "الآنفيلد" ليتساوى "مو" مع روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

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ويعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأعلى تسجيلاً للبرسا على ملعب "كامب نو" بتسجيله 51 هدفًا منذ 2017.

- الضربة السابعة

حافظ محمد صلاح على سجله الرائع خلال تاريخ مبارياته أمام ساوثهامبتون بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى سبعة في ست مباريات.

ويعتبر فريق واتفورد في صدارة الفرق التي تلقت أهدافًا من صلاح بواقع 8 أهداف ثم بورنموث بسبعة أهداف وانضم ساوثهامبتون للقائمة بنفس الرصيد من الأهداف.

- الثنائية الثالثة

حقق محمد صلاح ثنائيته الثالثة هذا الموسم مع ليفربول حيث سبق وأن سجل نجم "الريدز" هدفين مرتين الأولى كانت أمام آرسنال في لقاء انتهى بفوز عملاق الميرسيسايد بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الثالث.

أما الثنائية الثانية كانت في شباك واتفورد عندما قاد صلاح فريقه للفوز بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع السابع عشر.

- الاقتراب من القمة

بهدفيه في ساوثهامبتون أصبح رصيد صلاح من الأهداف في بريميرليج هذا الموسم 14 هدف ليصبح متساوي مع الثلاثي بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال وداني إنجز هداف ساوثهامبتون وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد والمصاب حاليًا.

صلاح هداف الدوري في آخر موسمين أصبح قريبًا من القمة حيث يتصدر الإنجليزي جيمي فاردي ترتيب جدول الهدافين بـ17 هدف يليه النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بـ16 هدف.