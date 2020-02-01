نتيجة مباراة الأهلي الآن | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم هدف أفشه AHLY TOADY

يستعد النادي الأهلي YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي الهلال السوداني اليوم السبت 1 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة KORA STAR من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة النادي الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE وفي تمام الساعة

العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الهلال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال اليوم بدوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA GOAL ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دراجي.

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بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الوفد" بث مباشر لمباراة النادي

الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل النادي الأهلي YALLA SHOOT صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10نقاط بينما يتواجد نادي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.