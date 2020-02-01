هدف الأهلي الأول أمام الهلال السوداني | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر | يلا شوت ماتش الأهلي بدون تقطيع KORA LIVE

يستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي والهلال السوداني عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت جرينتش.

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ويتواجد الأهلي في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات

وخسر لقاء وتعادل في الآخر، وسجل لاعبوه 6 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

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لاعبو الأهلي يحتاجون للفوز بالمباراة أو التعادل للحصول على نقطة على أقل تقدير للعبور بأمان إلى دور ربع نهائي البطولة الإفريقية.

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بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث في المجموعة برصيد

9 نقاط، بعد الفوز في 3 لقاءات وخسارة لقائين، وسجل 6 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف.

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الأهلي في آخر لقاء له حقق الفوز بهدف دون رد أمام النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي سهلت كثيرًا من مهمته اليوم، بدلًا من أنه سيكون مطالبًا بالفوز لا بديل عنه، أصبح مطالب بالتعادل على أقل تقدير.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتبث المباراة التي تجمع بين الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sports Hd 1.