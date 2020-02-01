الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم KOOORA GOAL يالا شوت رابط ماتش الأهلي YALLA SHOOT

يحل نادي أهلي جده ضيفا ثقيلا على نادي العدالة في مباراة تجمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر، خلال مواجهات كأس محمد بن سلمان للمحترفين، غدا السبت على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

مشاهدة مباراة اهلى جده ضد العدالة بث مباشر

يدخل أصحاب الأرض نادي العدالة اللقاء ويريدون حصد نقاط المباراة مستغلين عامل الأرض والجمهور، حيث يدرك المدير الفني لنادي العدالة ” نصيف البياوي” أن اللقاء سيكون صعب جدا على فريقيه، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط،

والجدير بالذكر أن نادي العدالة تعادل في الجولة الماضية امام الاتحاد بنتيجة 0-0.

بث مباشر الاهلى ضد العدالة اليوم

وعلى الجانب الأخر يدخل الفريق الضيف اللقاء بمعنويات عالية بعد التغلب في الأسبوع السابق على نادي الرائد بنتيجة 2-1، بعد أن كان متاخرا بهدف ليصحح الأوضاع اللاعب السوري “عمر السومة” ويسجل هدفين خلال دقيقتين منح التقدم من خلالهم لفريقه، ويحتل أهلي جده المركز التالت برصيد 29 نقطة.

تشكيل أهلي جده المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: لوكاس ليما، محمد آل الفتيل، محمد الخبراني، سعيد المولد.

خط الوسط: الفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، ماركو مارين.

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خط الهجوم: دجانيني، عمر السومة.

موعد مباراة العدالة ضد أهلي جده:

يلاقي نادي أهلي جده نظيره العدالة في لقاء ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، غدا السبت الموافق 1 فبراير، وتقام في تمام الساعة :

بتوقيت القاهرة الساعة 2:25 عصرا.

بتوقيت مكة المكرمة الساعة 3:25 عصرا.

بتوقيت جرنيتش الساعة 12:25 ظهرا.

رابط مباراة الاهلى السعودي ضد العدالة بث مباشر

يذاع كأس الملك محمد بن سلمان للمتحرفين عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية، وسوف يتم إذاعة لقاء العدالة وأهلي جده عبر شاشة السعودية الرياضية 1.