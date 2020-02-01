أفشة يتقدم للأهلي على الهلال السوداني

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول على نظيره الهلال السوداني، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، بأقدام محمد مجدي أفشة.

تصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف. ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.جاء الهدف في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، بأقدام محمد مجدي أفشة.تصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف.

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