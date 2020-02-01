مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر | يلا شوت قناة مجانية ماتش الاهلي والهلال yallakora | رابط مباراة الأهلي الآن في دوري أبطال إفريقيا CAF AHLY

يلا شوت Ahly مباراة الاهلي مجانا علي قناة مفتوحة ، البث المباشر لمباراة الاهلي والهلال اليوم يوتيوب ، قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر مجاناً السبت 1/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحلم فريق الهلال السوداني بخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حينما يستضيف فريق الأهلي في قمة نارية على أرضية ملعب أدم درمان في مساء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020.

كورة اون لاين مشاهدة ماتش الاهلي والهلال السوداني يوتيوب وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة

الأهلي ضد الهلال المقرر إقامتها في إطار سادس جولات مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن المارد الأحمر لا يزال مهدداً بالإقصاء في حالة تعرضه إلى الخسارة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة

الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا السبت: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشرقناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.