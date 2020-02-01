يلاشوت AHLI.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت 1-2-2020 CHAMPION

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي والهلال السوداني اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حين يواجه فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني، علل ملعب أم درمان، مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:-

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء

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مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا kora goal:-

تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في

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الاهلي و الهلال الساعة 9 علي قناة 1